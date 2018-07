Auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt müssen Reisende mehr Zeit einrechnen. Nachdem ein Regionalzug bei der Einfahrt in den Bahnhof Groß-Rohrheim entgleist ist, kommt es voraussichtlich bis Mittwoch zu Verspätungen und Umleitungen.

Nur ein Gleis ist nach einem Unfall am Montag im Bahnhof Groß-Rohrheim (Bergstraße) auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt befahrbar. Reisende müssten daher mit Verspätungen und Umleitungen rechnen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Voraussichtlich werde die Strecke am Donnerstagmorgen zu Betriebsbeginn wieder voll befahrbar sein.

Bis dahin benutze der Nahverkehr das eine befahrbare Gleis und habe 10 bis 20 Minuten Verspätung. Fernzüge würden ebenfalls zum Teil über das Gleis geführt, teilweise aber auch über Darmstadt umgeleitet. Diese Züge, darunter auch ICE-Züge, würden sich um bis zu 30 Minuten verspäten.

Vorderer Waggon sprang aus den Schienen

Entgleister Regionalexpress im Bahnhof Groß-Rohrheim Bild © Einsatzreport Südhessen

Ein Regionalexpress von Mannheim nach Frankfurt war am Montagmorgen um kurz nach 5 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof von Groß-Rohrheim entgleist. Der vordere Waggon sprang aus den Schienen, der zweite entgleiste zum Teil. Verletzt wurde niemand, die 30 Reisenden konnten laut Polizei gegen 6 Uhr den Zug verlassen. Mit einem Schwerlastkran wurde der Zug aus dem Gleisbereich gehoben.

Warum der Zug entgleiste, ist bisher unklar. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.