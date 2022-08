Weil sie mehrere Nachbarn über Jahre verunglimpft haben, müssen zwei 69 Jahre alte Eheleute für jeweils drei Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht Frankfurt verurteilte sie wegen Vortäuschung einer Straftat und falscher Verdächtigung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Demnach hatte sich die Frau selbst Hämatome und einen Nasenbeinbruch zugefügt, um sie als Körperverletzung den Nachbarn in die Schuhe zu schieben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die beiden Eheleute kamen nach dem Urteil in Untersuchungshaft.