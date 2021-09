Im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) hat sich erstmals der jüngste Nachwuchs bei den Roten Pandas gezeigt.

Wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte, wurden die beiden Jungtiere schon am 8. Juni geboren. Die zwei Weibchen waren bislang in der Wurfhöhle und wurden dort von der Mutter rund drei Monate lang gesäugt. Nun könne man sie im Gehege beobachten.