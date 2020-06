Betrunken und nackt ist ein 50-Jähriger in Kassel am Samstag mit dem Fahrrad in der Stadt herumgefahren.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hätten mehrere Zeugen den Mann gemeldet - zuletzt habe er nackt auf der Straße gelegen und geschlafen. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Der Mann kam in eine Ausnüchterungszelle.