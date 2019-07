Die Polizei hat am Mittwoch einen Exhibitionisten in Kassel festgenommen.

Der 36-Jährige habe laut einer Zeugin nackt auf einer Mauer gesessen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten nahmen den Mann noch an der Mauer fest. Gegen ihn wird wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.