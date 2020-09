Drei Frauen sind am Sonntag in Gießen an der Lahn von einem Exhibitionisten belästigt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Frauen mit dem Kanu unterwegs. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann stand nackt am Ufer und fasste sich an den Penis. Dabei rief er den Frauen etwas zu. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.