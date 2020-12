Nach einem Autounfall in Kassel mit einem nackten Mann am Steuer ist dessen Identität nun geklärt.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch handelt es sich um einen 50-Jährigen. Er war so schwer verletzt worden, dass er zunächst nicht ansprechbar war. Warum er am Samstag nackt und ungebremst in eine Grünfläche fuhr, war aber noch unklar.