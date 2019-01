Nach einem Lkw-Unfall vor der Bergshäuser Brücke ist die A44 bei Kassel in Richtung Osten erneut voll gesperrt. Ein Kraftfahrer hatte das Fahrverbot für schwere Laster missachtet - zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage.

Nichts geht mehr derzeit auf der Autobahn 44 in Richtung Osten zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Dreieck Kassel-Süd. Ein Lkw war am Montagabend gegen 21 Uhr in den für Lastwagen über 3,5 Tonnen gesperrten Streckenabschnitt gefahren und war auf mehrere Betontrenner aufgefahren. Die Autobahn in Richtung A7 soll voraussichtlich bis Dienstagmittag gesperrt bleiben, wie die Polizei Nordhessen mitteilte.

Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Sattelschlepper riss der Unterboden auf und Motoröl trat großflächig aus, das nun entsorgt werden muss, wie die Feuerwehr berichtete. Der Lkw musste zudem mit einem Kran aus der Fahrspur gehoben werden.

Zweiter Unfall binnen weniger Tage

Nach ersten Erkenntnissen hatte der aus Richtung Dortmund kommende Lkw-Fahrer zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Kassel-West mehrere Signalzeichen übersehen, die auf das Einfahrverbot für den darauffolgenden Streckenabschnitt hinweisen. Seit dem vergangenen Freitag ist in dem betreffenden Bereich eine neue Lkw-Waage installiert, um Lastwagen vor der maroden Berghäuser Brücke aus dem Verkehr zu ziehen. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen oder 2,20 Metern Breite dürfen dort Richtung A7 nicht mehr unterwegs sein.

Die Betongleitwände geben im Bereich der Lkw-Waage den Fahrzeugverlauf vor. Bereits am Samstag war jedoch ein Lkw in die Fahrbahnbegrenzung gefahren und hatte einen folgenschweren Unfall verursacht. Die Autobahn war danach bis Sonntag komplett gesperrt.

