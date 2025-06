Nächtliche Sperrung der A66 bei Neuhof

Im Autobahntunnel zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Nord und Neuhof-Süd (Fulda) wird vom heutigen Dienstagabend an die Technik gewartet.

Veröffentlicht am 10.06.25 um 12:28 Uhr

Gearbeitet wird laut Autobahn GmbH zwischen 22 und 5 Uhr. In dieser Zeit sei der Tunnel in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Autofahrer werden durch Neuhof und den Ortsteil Dorfborn umgeleitet. Jeweils etwa zwei Stunden vor Beginn der Vollsperrung soll der Tunnel in beide Fahrtrichtungen bereits nur einstreifig befahrbar sein. Bis Freitag soll die Wartung abgeschlossen sein.