Tagsüber mild und alles andere als winterlich, nachts und in den frühen Morgenstunden dafür spiegelglatt: Auf Hessens Straßen kommt es zu zahlreichen Unfällen. Polizei und Wetterexperten mahnen zur Vorsicht vor Straßenglätte.

Am Dienstagmorgen warnte die Polizei Mittelhessen die Autofahrer via Twitter: "Achtung! Straßenglätte! Vorsichtig fahren." Da war es für einige Verkehrsteilnehmer allerdings schon zu spät: Auf spiegelglatter Straße kam es vor allem in den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Unfällen.

33-Jähriger prallt gegen Baum

"Insgesamt zählten wir bislang zehn Unfälle, die meisten davon ab 4 Uhr morgens", berichtete eine Sprecherin der Polizei in Mittelhessen hessenschau.de. Betroffen waren demnach vor allem die Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf.

Polizei Mittelhessen @Polizei_MH ⚠️Achtung! Straßenglätte!⚠️ Aktuell mehrere Meldungen über Straßenglätte und Unfälle. Hauptsächlich betroffen Ist das Gebiet rund um # Gladenbach und # Lohra. Vorsichtig fahren. [zum Tweet]

Bei Lich etwa verunglückte eine 19-Jährige auf der L3481 und wurde verletzt. Ein 33-Jähriger kam ebenfalls auf glatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er sei dabei schwer verletzt worden, die Feuerwehr habe ihn aus seinem Wrack befreit, sagte die Sprecherin.

Sechs Unfälle binnen zwei Stunden

Im Kreis Marburg-Biedenkopf kam es am frühen Dienstagmorgen gleich zu mehreren Unfällen wegen überfrierender Nässe. Betroffen waren nach Polizeiangaben vor allem die Gemeinden Gladenbach und Lohra. Dort ereigneten sich zwischen 7 und 9 Uhr mindestens sechs Unfälle, die allesamt ohne Verletzte endeten.

Größere Auswirkungen hatte dabei die unfreiwillige "Rutschpartie" eines 40-Tonners, der in Gladenbach in einen Graben rutschte und dabei einen Stromkasten zerstörte. Eine angrenzende Firma war in der Folge kurzzeitig ohne Strom, wie die Polizei berichtete.

hr-Meteorologe warnt vor Straßenglätte

hr-Wetterexperte Tim Staeger unterstützt die Warnung der Polizei vor morgendlicher Straßenglätte. Denn: "Die Menschen haben es aufgrund des bislang milden Wetters noch nicht so auf dem Radar, dass es nachts zu Frost kommt und die Straßen wegen überfrierender Nässe und Reifglätte gefährlich sind", so Staeger: "Die Glätte ist auch in den nächsten Tagen im morgendlichen Berufsverkehr ein Thema."

So warnt der Meteorologe auch für die nächsten Nächte und frühen Morgenstunden vor glatten Straßen durch Reifglätte und überfrierender Nässe. Schnee ist dabei weniger das Problem, denn der ist laut Staeger großflächig auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht: "Es bleibt mild und trocken." In Mittel- und Nordhessen kann es allerdings über 300 Metern lokal zu Schneeschauern kommen. "Der Schnee bleibt aber nicht lange liegen", so der Wetterexperte.

Bereits am Montagabend war es auf glatten Straßen zu Unfällen gekommen. Auf der B255 bei Driedorf (Lahn-Dill) steckte ein halbes Dutzend Lkw an einer Steigung gute drei Stunden fest.

Sendung: hr4, 11.12.2018, 12:30 Uhr