Auf der Mountainbike-Strecke in Breuberg (Odenwald) zwischen Basaltgrube und Sophienhof hat jemand Baumwurzeln mit Nägeln gespickt.

"Nach dem Einschlagen wurden die Köpfe der Nägel abgeknipst, so dass sich die Gefahr für Spaziergänger und Radfahrer noch erhöht", meldete die Polizei am Donnerstag, die Hass auf Mountainbiker als Motiv für die Nägel vermutet. Sie wurden am Montag entdeckt.