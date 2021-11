Unbekannte haben auf Waldwegen bei Homberg/Efze (Schwalm-Eder) mehrere Metallplatten mit angeschweißten Nägeln ausgelegt.

Dabei wurden die Reifen von drei Fahrzeugen beschädigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Morgen seien insgesamt sechs solcher Platten gefunden worden. Es werde wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.