Zwei Menschen in Frankfurt von Zug erfasst - beide tot

In der Nähe des Frankfurter Waldstadions ist es in der Nacht zu einem Zugunfall gekommen. Ein Mann und eine Frau starben. Die Bahnstrecke war stundenlang gesperrt, viele Besucher eines Konzerts hingen fest.

Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen hat am späten Freitagabend ein Zug zwei Menschen erfasst. Der 45 Jahre alte Mann und die 25 Jahre alte Frau kamen dabei ums Leben. Wie die Polizei am Samstagmorgen berichtete, hatten die beiden gegen 23.40 Uhr in Höhe des Stadions das Gleisbett betreten.

Dabei erfasst sie ein Sonderzug, der in Richtung Marburg unterwegs war. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein. In dem Zug befanden sich laut Polizei etwa 300 Fahrgäste. Sie konnten den Zug später verlassen. Zeugen mussten vor Ort durch die Nortfallseelsorge betreut werden.

Konzertbesucher mussten warten

Die Bahnstrecke wurde für den kompletten Zugverkehr gesperrt. Es kam zu Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr. In dem Stadion hatte zuvor die Band Böhse Onkelz gespielt. Zahlreiche Besucher konnten den Stadionbereich erst einige Zeit später verlassen.

Die Sperrungen wurden gegen 2 Uhr morgens aufgehoben. Weshalb die Getöteten die Gleise betraten, muss nach Angaben der Behörden noch ermittelt werden.