Bei einer Zählaktion in Parks und Gärten ist der Haussperling der am häufigsten gesichtete Vogel gewesen, teilte der Naturschutzbund Nabu am Dienstag in Wetzlar mit.

Es folgten wie bei der Zählung im Vorjahr Amsel, Kohlmeise und Star. Insgesamt wurden über 72.000 Vögel gezählt, darunter viele Mauersegler.