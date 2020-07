Per Satelliten-Navigation hat die Polizei in Eppstein (Main-Taunus) einen in Baden-Württemberg gestohlenen Mähroboter in Hessen gefunden.

Der selbstfahrende Mäher war in der Nacht zum Sonntag gestohlen worden. Bereits am Sonntagvormittag wurde er gefunden. Angaben zum Dieb machte die Polizei nicht.