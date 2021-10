Es geht um Volksverhetzung, Nazi-Symbole, Kinderpornos: An mehreren Orten in Hessen hat die Polizei Wohnungen von Rechtsextremen durchsucht und Beweismaterial sichergestellt.

Am frühen Mittwochmorgen hat es eine groß angelegte, hessenweite Razzia gegen Rechtsextremismus gegeben. Wie das hessische Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag mitteilte, durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft insgesamt acht Wohnungen an mehreren Orten in ganz Hessen: In den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Darmstadt-Dieburg, Kassel und im Odenwaldkreis.

Neun Männer und drei Frauen tatverdächtig

Dabei habe es sich um gemeinsame Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Darmstadt, Frankfurt, Kassel und Marburg im Kampf gegen Rechtsextremismus gehandelt.

Zwölf Tatverdächtige hatten die Ermittler dabei im Visier: neun Männer und drei Frauen im Alter von 14 bis 54 Jahren - alle sind deutsche Staatsangehörige. Ihnen wird unter anderem die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Volksverhetzung und Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte vorgeworfen, teilte das LKA mit.

Festgenommen wurde demzufolge niemand. Die Beamten beschlagnahmten Datenträger als Beweismittel.

Durchsuchung gegen "Berserker" in Wiesbaden

Eine weitere Razzia führten die Beamten außerdem in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin durch: In Wiesbaden durchsuchten sie die Wohnung eines 57-Jährigen. Dies gehörte zu einer Aktion gegen mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Berserker Clan", die bereits am Mittwoch bekannt geworden war.

Die Beteiligten sollen sich über einen bewaffneten Aufstand gegen die bestehenden Strukturen in Deutschland ausgetauscht haben. Auch dem 57-Jährigen werde vorgeworfen, Mitglied bei den "Berserkern" zu sein.

Im Zuge der Berserker-Razzia am Mittwoch hatten Beamte mehrerer Spezialeinsatzkommandos 14 Wohnungen und Büros in Berlin, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Hessen durchsucht. Dabei wurden Beweismittel und Waffen sichergestellt.