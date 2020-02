Unbekannte haben auf der Toilette eines Restaurants auf der Zeil in Frankfurt rechtsextreme und antisemitische Symbole an die Wand geschmiert.

Der Staatsschutz ermittele in dem Fall, so die Polizei am Mittwoch. Der Restaurantbetreiber postete ein Bild der Schmierereien auf Facebook. Eine Mitarbeiterin habe die Schmierereien bereits übermalt, sagte er der FNP.