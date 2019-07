Naziparolen an Justizgebäude

Unbekannte haben am Wochenende in Darmstadt drei Grundrechtstafeln an den Säulen des Justizgebäudes mit Naziparolen beschmiert.

Unter die Klappe des Fristenbriefkastens schrieben sie außerdem "Adolfkasten", wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auf die Tafeln seien Hakenkreuze, "Sieg Heil" und "Adolf forever" in grüner und schwarzer Farbe geschmiert worden.