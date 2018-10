Das extreme Niedrigwasser hatte im Rhein bei Eltville ein Nebelfass aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Die Sprengung verlief erfolgreich. Am Abend durften auch die Bewohner zurück in ihre Häuser.

Am Freitagabend ist ein Nebelfass, das bei Eltville auf einer Sandbank im Rhein aufgetaucht war, erfolgreich gesprengt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei gegenüber hessenschau.de. Das Niedrigwasser hatte den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt.

Nebelwolke zieht Rhein entlang

Der Kampfmittelräumdienst hatte das Fass mit einem Fassungsvermögen von 125 Litern, das bei Rheinkilometer 509 etwa 100 Meter vom Ufer entfernt im Flussbett lag, um exakt 18.05 Uhr gesprengt. Ein Abtransport wäre zu gefährlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Bei der Sprengung hatte die Bombe wie erwartet ihre Wirkung entfaltet und der chemische Nebel war ausgetreten. Die Nebelwolke zog den Rhein entlang in Richtung Walluf, löste sich aber innerhalb von 15 Minuten auf. Die Feuerwehr hatte den Nebel mittels am Ufer installierter Wasserwerfer eingedämmt. Eine Gesundheitsgefährdung lag laut Polizei zu keiner Zeit vor.

Rund 50 Menschen mussten Häuser verlassen

Für die Sprengung wurde eine Sperrzone mit einem Radius von etwa 400 Metern um den Fundort eingerichtet. Rund 50 Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sie wurden in einer Turnhalle in Eltville untergebracht. Zunächst war die Polizei von etwa 80 Personen ausgegangen. Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz Bild © hr/Andreas Graf

Für die Maßnahmen wurden am späten Nachmittag die Bahnstrecke und die B42 zwischen Walluf und Eltville gesperrt. Auch die Schifffahrt stand still. Gegen 19.30 Uhr waren alle Sperrungen wieder aufgehoben, dann durften auch die Bewohner zurück in ihre Häuser.

Bombe entfaltet Wirkung

Erst am Freitagabend wurde im Rhein bei Wiesbaden auf der Höhe des Zollamtes eine Flugabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg vom Kampfmittelräumdienst gesprengt. Die Weltkriegs-Granate war durch das Niedrigwasser im Rhein zu Tage getreten.