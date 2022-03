Neffe greift Onkel mit Messer an

Festnahme Neffe greift Onkel mit Messer an

Ein 51-Jähriger ist am Donnerstag in seiner Wohnung in Limburg von seinem Neffen angegriffen worden.

Nach ersten Polizeiangaben hatte der Neffe versucht in der Wohnung Feuer zu legen. Als der Onkel das verhindern wollte, verletzte ihn der 31-Jährige mit einem Messer. Onkel und Vater des Täters hielten ihn gemeinsam fest. Dabei wurde auch der Neffe verletzt. Die Polizei nahm ihn fest, wogegen er sich erneut wehrte.