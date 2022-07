Im osthessischen Nentershausen hat ein Waldstück gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer einzukesseln.

Videobeitrag Video Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand bei Nentershausen Video Kaum Bäume mehr: Auf dieser Waldfläche brannte es in Nentershausen (Hersfeld-Rotenburg). Bild © Tvnews-Hessen Ende des Videobeitrags

In einem Wald bei Nentershausen (Hersfeld-Rotenburg) hat es am Abend und in der Nacht zum Dienstag auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Rauchsäule über dem Wald war aus großer Entfernung zu sehen.

Landwirte helfen bei Wasserversorung

Wie ein Sprecher sagte, habe man zunächst versucht, das Feuer einzukesseln. Es sei jedoch schwierig gewesen, die Wasserversorgung im Waldgebiet herzustellen. Landwirte aus der Umgebung hätten geholfen, die Löschwasser-Versorgung aufrechtzuerhalten. Sie waren mit Güllewagen voller Wasser angerückt. Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen im Laufe der Nacht unter Kontrolle. Anschließend habe die Feuerwehr eine Brandwache gestellt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Verletzt wurde niemand.

Hinweise auf Brandstiftung hat die Polizei nicht. In der letzten Zeit habe es häufiger Böschungsbrände gegeben, die durch Trockenheit verursacht wurden, sagte der Polizei-Sprecher. Der Waldboden sei aktuell sehr trocken, betonte die Feuerwehr.

Hessens Wälder Warum die Waldbrandgefahr dramatisch werden könnte Am Wochenende brannten bei Hitze und Trockenheit auch in Hessen erste Wälder. Nun gibt es leichte Entwarnung - wohl aber nur kurz. Hessenforst blickt mit großer Sorge auf den Sommer. Zum Artikel