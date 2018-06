Bei einem Frontalzusammenstoß in Neu-Anspach ist eine 63-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Autofahrerin war auf der Gegenfahrbahn mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Neu-Anspach (Hochtaunus) getötet worden. Die Frau war gegen 10.35 Uhr in der Saalburgstraße in Richtung Wehrheim-Obernhain unterwegs.

Nach Zeugenaussagen war der Wagen der 63-Jährigen langsam auf die Gegenfahrbahn geraten. Möglicherweise hatte die Frau wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Im Gegenverkehr prallte das Auto frontal mit einem Sattelschlepper zusammen.

Trotz sofort eingeleiteter Hilfe und Reanimation starb die Frau noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Das Auto wurde sichergestellt, um die Umstände des Unfalls genau zu klären. Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

