Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in Neu-Anspach. Bild © Mike Seeboth

Drei Verletzte in Neu-Anspach

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Neu-Anspach im Taunus ist immenser Schaden entstanden. Das Feuer war im Obergeschoss ausgebrochen, drei Menschen wurden verletzt.

Das Haus wurde durch den Brand völlig zerstört.

Großeinsatz für die Feuerwehr: In einem Einfamilienhaus in Neu-Anspach (Hochtaunus) ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehrleute hatten die drei Menschen zuvor aus dem brennenden Haus gerettet. Nähere Angaben zu den Verletzten konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.

Feuer bricht im Obergeschoss aus

Das Feuer brach vermutlich im Obergeschoss aus – warum, ist noch nicht geklärt. Das Haus wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Da die Flammen auch auf das Nachbarhaus überzugreifen drohten, wurde es evakuiert.

Feuerwehrleute konnten das Nachbarhaus schließlich schützen, es wurde allerdings durch den starken Rauch beschädigt. Die Behörden hatten die Anwohnerinnen und Anwohner auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers vor der Rauchentwicklung gewarnt. Der Gesamtschaden ist erheblich: Die Polizei schätzte ihn auf 500.000 Euro.

