Neu-Isenburg Seniorin in Wohnung gefesselt

Bei einem Raub in ihrer Wohnung am Freitag ist eine 83-Jährige in Neu-Isenburg gefesselt worden.

Nach Angaben der Polizei klingelten die drei Täter, drängten die Frau in die Wohnung und fesselten sie. Einer der Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Die Frau blieb unverletzt. Die Männer entkamen mit Beute in unbekannter Höhe.