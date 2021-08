Die hessischen Spezialeinsatzkommandos sollen künftig als "SEK Hessen" bei der Bereitschaftspolizei angesiedelt werden. Grund für die Neustrukturierung sind Ermittlungen gegen mehrere Frankfurter SEK-Beamte wegen rechtsextremer Chats. Die Gewerkschaft lehnt die Pläne ab.

Die hessischen Spezialeinsatzkommandos (SEK) werden neu aufgestellt. Sie sollen künftig in die Hessische Bereitschaftspolizei integriert werden, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte.

Die Spezialeinsatzkommandos sollen zwar wie bisher an ihren Standorten verbleiben, so Innenminister Peter Beuth (CDU). "Organisatorisch werden sie aber zu einem SEK Hessen zusammengeführt und im Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium angesiedelt sein, wie künftig auch weitere Spezialeinheiten."

In der Übergangsphase solle die neustrukturierte Einheit in Frankfurt dann als SEK SÜD zum Monatsende mit neuer Führungsstruktur wieder im Einsatz sein.

Konsequenz aus Polizeiskandal

Beuth folgte damit den Empfehlungen des Expertenstabs zur Neustrukturierung des SEK. Dieses war nach der Auflösung des SEK Frankfurt im Juni 2021 mit der Aufarbeitung von Fehlentwicklungen innerhalb der Einheit beauftragt worden.

Hintergrund war das Bekanntwerden von rechtsextremen Chats bei der hessischen Polizei. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Zusammengang gegen mehrere Beamte. Die Polizisten sollen unter anderem Hakenkreuze und Hitlerbilder ausgetauscht haben. Einige der betroffenen Beamten bestreiten die Vorwürfe. Sie sagten dem hr im Interview, sie fühlten sich zu Unrecht "verfolgt und stigmatisiert".

"Führungskultur hat versagt"

Aus dem Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium soll im Zuge der Maßnahmen "ein erweitertes Einsatz-Präsidium" werden, hieß es vom Innenministerium. Die Bereitschaftspolizei beheimate bereits unter anderem die Einsatzeinheiten, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, die Polizeifliegerstaffel sowie die Wasserschutzpolizei.

Neben dem SEK Hessen sollen auch zwei Mobile Einsatzkommandos sowie eine auf kommunikative Lagelösung spezialisierte Verhandlungsgruppe hinzukommen. Der Prozess soll bis Mitte 2022 abgeschlossen sein.

Beuth sprach von einem umfassende Neustart für ein zukünftiges SEK Hessen: "Die Führungs- und Fehlerkultur im und für das SEK hatte versagt, der Wertekompass ist in die falsche Richtung verrutscht."

Polizei-Gewerkschaft lehnt Pläne ab

Die Gewerkschaft der Polizei Hessen (GdP) kritisierte die Pläne scharf. "Eine polizeiliche Neuorganisation von dieser Dimension kann man nicht verordnen – sie muss in einem breiten Beteiligungsprozess erwachsen", hieß es in einer Mitteilung. Doch Gremienvertreter wie der Personalrat seien in den Prozess gar nicht einbezogen worden. Deswegen lehne die GdP die vorgelegten Pläne ab.

Verdachtsmomente seien durch den Innenminister allesamt als "gravierendes Fehlverhalten" gewertet worden, wie der GdP-Vorsitzende Jens Mohrherr bemängelte. Der Großteil der im Raum stehenden Vorwürfe sei offenbar rechtlich haltlos. Dennoch seien die Betroffenen vorverurteilt worden.