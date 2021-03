Bis zum 18. April steht in Hessen das Leben weiterhin weitestgehend still.

Der Corona-Lockdown in Hessen wird bis 18. April verlängert. Für manche Bereiche ändert sich wenig, das Osterfest wird aber schon zum zweiten Mal in Folge ungewöhnlich ungesellig.

Der Corona-Lockdown wird bis zum 18. April fortgeführt. Das ist nun beschlossene Sache, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Anschluss an die Tagung des hessischen Corona-Kabinetts am Dienstag bekannt gab. Weitere Öffnungen wird es nicht geben, in manchen Bereichen bleiben die Regeln jedoch so, wie sie zuletzt waren. An den Osterfeiertagen steht das öffentliche Leben größtenteils still. Ein Überblick über die Beschlüsse, die ab kommendem Montag (29. März) gelten:

Fünf Tage Oster-Lockdown

Von Gründonnerstag bis Ostermontag gilt das Prinzip #WirBleibenZuHause". Gründonnerstag und Karsamstag sollen einmalig als Ruhetage definiert und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden werden.

Geschäfte, Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Schulen sollen geschlossen bleiben. Impf- und Testzentren bleiben jedoch offen. "Wir halten das für eine gute Möglichkeit, die Welle ein wenig zu brechen", begründete Bouffier die Entscheidung. Noch nicht geklärt ist seinen Angaben zufolge, ob Lebensmittelgeschäfte am Gründonnerstag und Karsamstag öffnen dürfen oder nicht oder nur an einem der beiden Tage.

Kontaktbeschränkungen bleiben unverändert

Private Zusammenkünfte bleiben auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, jedoch maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Am Gründonnerstag keine Schule

Die Schulen in Hessen bleiben bis zu den Osterferien geöffnet - nach der seit 22. Februar bestehenden Regelung. Das soll auch für die Kindertageseinrichtungen gelten. Am Gründonnerstag werden die Schulen jedoch geschlossen. "Dann gehen die Beteiligten in die Ferien", sagte Bouffier. Ursprünglich sollten die Osterferien am Karfreitag (2. April) beginnen.

Kein "Click & Meet" mehr in den Geschäften

Der Einzelhandel muss ab Montag (29. März) zurück zum "Click & Collect". Es darf somit kein Einkaufen mit Terminen mehr geben, wie es bisher mit "Click & Meet" der Fall war. Der Grundbedarf soll aber weiterhin gedeckt sein. Das bedeutet: Supermärkte, Drogerien, Friseure, Gartenmärkte und Co. bleiben geöffnet.

"Weitere Öffnungsschritte kommen nicht in Betracht. Das tut weh", betonte Bouffier. Der Bund werde jedoch beauftragt, eine zusätzliche Beihilfe zu organisieren, so der Ministerpräsident weiter: "Diese soll unbürokratisch und schnell geschehen."

Museen und Zoos

Zoos, botanische Gärten und Museen unter freiem Himmel bleiben geöffnet. Geschlossene Ausstellungshäuser, also die allermeisten Museen, und Tierhäuser können für das Publikum jedoch nicht länger öffnen.

Keine Änderungen im Sport

Im Sport wird es keine Änderungen geben. Die Fitnessstudios beispielsweise sollen weiter geöffnet bleiben. Man kann Termine vereinbaren, die Beschränkung auf eine Person auf 40 Quadratmetern bleibt bestehen. Kinder bis 14 Jahre dürfen zudem auf Außenflächen Sport betreiben. Ihre Zahl wird nicht beschränkt. Alle anderen dürfen mit zwei Hausständen und bis zu fünf Personen gemeinsam Sport ausüben. "Wir behandeln das auch unter Gesundheitsgesichtspunkten", erklärte Bouffier.

Keine landesweite Ausgangssperre

In Hessen soll es keine nächtlichen Ausgangssperren geben. Regional könne man das umsetzen, so Bouffier, je nach Infektionsgeschehen, wie es beispielsweise in Offenbach bereits gemacht wurde. Eine hessenweite Ausgangssperre sei nicht sinnvoll, so Bouffier weiter. Die Entscheidung vor Ort sei die klügste.

"Dringliche Bitte" bei Gottesdiensten

Bei der Frage, ob über die Osterfeiertage Gottesdienste vor Ort abgehalten werden, möchte Bouffier auf die Kirchenvertreter zugehen. Kirchenrecht sei zwar Sache der Länder, erklärte der Ministerpräsident, betonte aber auch: "Weil es eine ganz besondere Rechtsbeziehung zwischen Staat und Kirchen gibt, werden wir das nicht in einer Verordnung regeln."

Es sei jedoch eine dringliche Bitte, keine Präsenz-Gottesdienste abzuhalten. Am Donnerstag will sich Bouffier mit allen Kirchenvertretern treffen. "Die Kirchen müssen in das in Eigenverantwortung klären. Wir werden nicht mit der Bereitschaftspolizei einen Gottesdienst auflösen", sagte der CDU-Politiker.

Testrategie: "Tübinger Modell" als Ziel

In Hessen soll es künftig in einzelnen Kommunen Modellprojekte für Öffnungen durch Tests geben, teilte Bouffier mit. Möglich wäre dann, dass Bürger einen Corona-Test machen können und anschließend eine Bescheinigung über ihr negatives Testergebnis erhalten. Mit dieser Bescheinigung könnten die Menschen wieder Geschäfte besuchen. Dieses "Tübinger Modell", wie es Bouffier nannte, werde derzeit geprüft: "Da wollen wir hin." Ein solches Modell funktioniere aber nur dort, wo das Infektionsgeschehen überschaubar sei.

