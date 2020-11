Die im Oktober landesweit aufgebaute Ermittlungseinheit BAO Fokus zum Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen kann nach Angaben des Innenministeriums bereits erste Erfolge verzeichnen.

So sei im Oktober ein Mann aus Hessen nach erfolgreicher Zielfahndung in Frankreich festgenommen worden. Ihm werde sexueller Missbrauch an Kindern in 122 Fällen zur Last gelegt, hieß es.

Bei Durchsuchungen in den vergangenen beiden Wochen kamen nach Angaben von Innenminister Beuth (CDU) 168 Polizeibeamte und IT-Spezialisten zum Einsatz.