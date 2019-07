Die aktuellen Entwicklungen und Wissenswertes zur neuen Hitzewelle finden Sie in unserem Ticker.

+++ Temperaturrekorde gefallen +++

DWD @DWD_presse 40 Grad heute in Deutschland Um 17:20 MESZ meldete die DWD-Wetterstation in Saarbrücken-Burbach 40,0 °C und stellte damit den bisherigen Saarland-Rekord vom 12.8.2003 in Perl-Besch ein. /Fr [zum Tweet mit Bild]

Für Hessen sind am späten Mittwochnachmittag noch keine Werte bekannt, im Saarland und in Rheinland-Pfalz sind bisherige Temperatur-Rekorde gefallen: So wurden in Saarbrücken-Burbach (Saarland) um 17.20 Uhr 40 Grad gemessen, mehr als beim bisherigen Rekort am 12. August 2003.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) war um 16 Uhr mit 39,9 Grad der bisherige Temperaturrekord in Bad Dürkheim mit 39,7 °C vom 5. Juli 2015 leicht übertroffen.

+++ Nachfüll-Stationen für Wasser +++

A Propos Wasser: In Hanau und vielen weiteren Kommunen Hessens muss niemand Durst leiden. Im Stadtgebiet gibt es bereits mehr als 40 Nachfüll-Stationen zur kostenlosen Versorgung mit Trinkwasser. Dort kann man seine mitgebrachte Wasserflasche mit Leitungswasser auffüllen. Dadurch soll Plastikmüll vermieden werden.

Einige Shops, Cafés und Bars haben sich der Aktion Refill Deutschland angeschlossen. Und auch viele weitere Städte in Hessen sind dabei, unter anderem Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Darmstadt. Zu erkennen sind die kostenlosen Wasserstellen an einem blauen Aufkleber mit der Aufschrift "Refill Station".

+++ "Seniorentankstelle" in Wiesbaden +++

In Wiesbaden gibt es bei einer Agentur eine sogenannte "Seniorentankstelle". An der Wand des Gebäudes in der Innenstadt hängt ein Schild, das älteren Menschen anbietet, in den Räumlichkeiten der Agentur ein Glas Wasser zu bekommen und sich etwas auszuruhen. Mehr dazu gibt es um 18.00 Uhr inder Sendung maintower .

+++ Schwimmbäder länger offen +++

Die Schwimmbadbetreiber sehen sich gut auf den Ansturm während der Hitzetage vorbereitet. In Frankfurt hat das Freibad eine Stunde länger bis 21.00 Uhr geöffnet. Die anderen sechs Bäder können spontan entscheiden, ob sie etwas länger aufbleiben. Auch das Sicherheitspersonal wir nach Angaben der Bäderbetriebe auf Temperaturen und Erfahrungswerten angepasst.

Die Städtischen Werke in Kassel bewältigen mit 400-Eurokräften und Überstunden der Mitarbeiter den Ansturm auf die vier Schwimmbäder. Denn dort gibt es in dieser Saison einen neuen Service: Bei gutem Wetter bleiben die Bäder länger als bis 19.00 Uhr geöffnet, darüber wird im Internet informiert. Um am späten Abend Abkühlung zu schaffen, lädt das Wiesbadener Opelbad am Donnerstag zum Schwimmen bis Mitternacht. «Ab 17.00 Uhr gilt dort ein einheitlicher Eintrittspreis von 5 Euro. Um 23.00 Uhr ist Einlassschluss», erklärte Thomas Baum vom Betreiber Mattiaqua. Das Nachtschwimmen findet in diesem Sommer bereits zum zweiten Mal statt.

+++ Kassel warnt Rentner per Telefon +++

Rentner können sich in Kassel telefonisch vor bevorstehender Hitze warnen lassen. Dazu brauchen sie sich lediglich für das Hitzetelefon "Sonnenschirm" des Seniorenbeirats anmelden. Dessen Mitglieder rufen dann vormittags an und informieren kostenlos über entsprechende Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Derzeit nutzen zwar nur 19 Menschen den Service.

"Angesichts der hohen Temperaturen sind allerdings zusätzliche Anmeldungen zu erwarten", sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Die Hotline gibt es seit dem Jahr 2010. Neben dem Hinweis auf die bevorstehenden Temperaturen geben die Anrufer auch Tipps, wie man sich vor einer zu großen Hitzebelastung schützen kann.

+++ Pflegeheime sollen Bewohner schützen +++

Die Aufsichtsbehörden in Hessen haben von den Pflegeeinrichtungen gefordert, ihre Bewohner und Patienten verstärkt vor Hitze zu schützen. Alte, pflegebedürftige und behinderte Menschen bräuchten jetzt besondere Aufmerksamkeit, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden mit. Sozialminister Kai Klose (Grüne) appellierte an Pflegedienste und pflegende Angehörige, bei der häuslichen Pflege auf die hohen Temperaturen zu reagieren.

"Wichtig ist, dass die älteren, pflegebedürftigen Menschen vor allem ausreichend trinken", sagte er. Die hessische Pflege- und Betreuungsaufsicht im Regierungspräsidium Gießen hat für Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Pflegedienste Handlungsempfehlungen für außergewöhnliche Hitzeperioden erarbeitet. Danach sollen Einrichtungen unter anderem mehr Pflegepersonal einsetzen, Wohnräume beschatten oder klimatisieren sowie Mitarbeitern kostenlos Mineralwasser zur Verfügung stellen.

+++ Hitzewarnungen in ganz Hessen +++

In ganz Hessen gelten seit Mittwochvormittag flächendeckend Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während vor allem im Osten und im Norden die Warnstufe 1 galt, wurde vor allem in Städten und Landkreisen des Rhein-Main-Gebiets bereits für Mittwoch die Warnstufe 2 ausgegeben. Für Donnerstag gab der DWD auch in weiteren Gebieten Hessens die Warnstufe 2 aus, die höchste für Hitzewarnungen. Die Warnungen galten zunächst bis Donnerstagabend.

Die Warnstufe 2 wird ausgerufen, wenn tagsüber extreme Wärmebelastung herrscht. Die sogenannte gefühlte Temperatur liegt dann über 38 Grad. Starke Wärmebelastung und damit die Voraussetzung für die Warnstufe 1 liegt vor, wenn um 14.00 Uhr die gefühlte Temperatur 32 Grad und mehr beträgt. Die vom DWD verwendete gefühlte Temperatur ist nicht mit der Lufttemperatur gleichzusetzen. Für die Wärmebelastung müssen neben der Lufttemperatur die Feuchtigkeit der Luft, der Wind und die UV-Strahlung berücksichtigt werden.

+++ "Abkühlung" am Wochenende? +++

Auch den hr-Meteorologen ist übrigens heiß: Er würde am liebsten im (klimatisierten) Hessischen Rundfunk (hr) übernachten, verrät Wetterexperte Ingo Bertram augenzwinkernd: "Ich habe mich zu spät um eine Klimanalage für zu Hause gekümmert." Wie Rest-Hessen auch muss er bis mindestens Freitag bei bis zu 39, möglicherweise 40 Grad schwitzen. Am Freitag gibt es wieder viel Sonnenschein, es könnten sich aber von Westen her Quellwolken bilden. Lokale Hitzegewitter sind möglich. "Abkühlung" könnte dann das Wochenende bringen: "Bei knapp unter 30 Grad ist es eventuell etwas erträglicher", sagt Bertram.

+++ Aus für Lichtschutzfaktor 10 und 15 +++

Wie die HNA am Mittwoch meldete , nehmen immer mehr Drogeriemärkte und Apotheken in Kassel Sonnenschutzmittel mit einem Lichtschutzfaktor (LSF) von 10 oder 15 aus dem Sortiment. Das Bewusstsein der Kunden habe sich verändert, heißt es. Die Haut müsse besser geschützt werden, und das mit einem LSF ab dem Faktor 30. Der LSF gibt an, wie viel mal länger man sich mit einem Sonnenschutzmittel der Sonne aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, als dies mit der jeweils individuellen Eigenschutzzeit möglich wäre.

+++ Hitze-Tipps von hr4-Hörern +++

Sonnenschutz, hingehen, wo es Wasser gibt, viel Trinken. hr4-Hörer geben Hitze-Tipps.

+++ Sonnenmilch für Straßenwärter +++

Um Straßenwärtern bei hohen Temperaturen die Arbeit etwas zu erleichtern, stellt die Verkehrsbehörde Hessen Mobil luftigere Warnwesten und eine Kopfbedeckung zur Verfügung. Die Westen haben zur besseren Belüftung viele kleine Löcher, wie der Landesbetrieb auf seiner Internetseite erläutert . Zum Schutz des Kopfes vor UV-Strahlen bekommen die Mitarbeiter einen Sonnenhut gestellt, der auch die Ohren und teilweise den Nacken bedeckt, erläuterte eine Sprecherin in Wiesbaden. Außerdem steht für die Straßenwärter Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 kostenlos bereit.

Kurze Hosen sind aus Sicherheitsgründen verboten. Die Arbeitszeit könne im Sommer in den Meistereien grundsätzlich vorverlegt werden - dann geht es schon um 5 Uhr morgens los und vor der größten Hitze wäre dann Feierabend. Muss zwingend zur Mittagszeit gearbeitet werden, dann darf das Personal häufiger eine Pause einlegen. Straßenwärter kontrollieren unter anderem die Strecken und kümmern sich um kleinere Arbeiten, etwa am Asphalt oder an den Abflüssen, wie die Sprecherin erläuterte.

