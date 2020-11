Sie wollen Sexualstraftäter und Kinderporno-Ringe enttarnen: Eine neue Einheit des Landeskriminalamts kämpft gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen.

Die Polizei verstärkt ihre Anstrengungen im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Kinderpornografie. Seit Oktober arbeiten mehr als 130 Ermittler in einer Besonderen Aufbauorganisation (BAO) zusammen, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) dem hr am Dienstag bestätigte. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet .

Geführt wird die Einheit demnach vom Landeskriminalamt. Die Beamten gingen gegen Sexualstraftäter in Hessen vor und unterstützten die weltweiten Fahndungen gegen Kinderpornografie, sagte Beuth.

Vier Millionen Euro im Jahr für eine neue Datenbank

Zur technischen Unterstützung der Strafverfolgung werde zudem eine Datenbank aufgebaut - vier Millionen Euro würden jährlich im Haushalt für die neue Forensikplattform bereitgestellt, hieß es weiter. Die Ermittler könnten mit ihrer Hilfe Daten deutlich schneller und zielgerichteter auswerten, so dass sie schneller Täternetzwerke enttarnen und Täter festnehmen könnten.

Das Internet erlaube eine weltweite Verbreitung und Verfügbarkeit von Kinderpornografie. Die Flut an Daten, die bei jeder Durchsuchung sichergestellt werde und danach ausgewertet werden müsse, stelle die Ermittler vor große Herausforderungen, erläuterte Beuth. Die Datenbank könne den Prozess beschleunigen.

Beuth: "Verabscheuenswert und unerträglich"

"Wer Kinder sexuell missbraucht, muss mit der gesamten Macht des Staates kompromisslos bekämpft werden", betonte der Innenminister. Kinderpornografie und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen träfen die Seele einer Gesellschaft. "Sie sind verabscheuenswert und unerträglich", sagte Beuth.

Einheit verzeichnet bereits erste Erfolge

Die Ermittler der neuen Spezialeinheit hätten im ersten Monat bereits erste Erfolge erzielt, berichtete Beuth. So sei beispielsweise die Festnahme eines Sexualstraftäters im Oktober auf die Arbeit der neuen Einheit zurückzuführen.

Ihm werde der sexueller Missbrauch in 122 Fällen zur Last gelegt, sagte Beuth: "Der Täter wurde nach erfolgreicher Zielfahndung unserer Ermittler in Frankreich festgenommen."

Missbrauchskomplexe führten zuletzt nach Hessen

Bei großen Missbrauchsfällen führte die Spur zuletzt auch wiederholt nach Hessen, etwa im Ermittlungskomplex Bergisch Gladbach. Anfang November verurteilte das Landgericht Wiesbaden in diesem Zusammenhang einen Familienvater zu 13 Jahren Haft.

In Münster in Nordrhein-Westfalen beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen einen Mann aus Staufenberg (Kreis Gießen) und andere Angeklagte wegen schwerer Fälle von sexueller Gewalt an Kindern.

Sendung: hr-iNFO, 10.11.2020, 22 Uhr