Ein Blitz über Feldern: Gewitter in der Wetterau

Ein Blitz über Feldern: Gewitter in der Wetterau Bild © Matthias Kipper

Nach den Unwettern der vergangenen Tage drohen auch am Wochenende heftige Gewitter und Starkregen. Aber nicht überall: Manche bleiben komplett verschont, andere müssen mit Wasserfluten rechnen.

Heftige Gewitter, Überschwemmungen und Blitzeinschläge: Tief Olger hat sich am Donnerstag und Freitag ordentlich über Hessen ausgetobt und vielerorts die Einsatzkräfte beschäftigt. Auch am Wochenende wird das Wetter erst einmal nicht viel ruhiger: "Das Potenzial für schwere Gewitter ist auf jeden Fall da", fasst hr-Meteorologe Mark Eisenmann die Aussichten zusammen.

Dafür sorge vor allem die schwül-warme Luft, in der sich ab Samstag Quellwolken bilden. "Da die Luft viel Feuchtigkeit enthält und die Gewitterschauer sich zum Teil nur ganz langsam verlagern, bringen sie an einem Ort zum Teil immense Regensummen", erklärt der Wetterfachmann. Pro Quadratmeter könnten 30 bis 50 Liter, im Extremfall sogar 70 Liter herunterkommen. Auch Sturmböen und Hagel könne es geben - das Hauptproblem bleibe aber der Starkregen.

"Manche trifft es extrem, andere gar nicht"

Wann und wo sich die Wolken entladen, ist dabei laut Eisenmann kaum vorherzusagen: "Das gleicht mehr oder weniger einer Lotterie." Bei dieser Wetterlage sei es so, dass es manche extrem treffe, andere dagegen kaum oder gar nicht.

Zumindest eine grobe Prognose wagt der Meteorologe: "Am Samstag sind wohl eher der Norden und der Osten Hessens prädestiniert für schwere Gewitter." Zwar seien auch in der Südwesthälfte heftige Gewitterschauer möglich, aber die Gefahr dort sei sei geringer.

Weiter wechselhaft

Im Laufe der Nacht zum Sonntag lassen die Schauer laut Eisenmann nach. Auch die Unwettergefahr schwinde nach und nach. "Am Sonntag wird es ein bisschen ruhiger." Zwar gebe es viele Wolken, die Temperaturen seien aber niedriger und die Luft trockener. "Vor allem im Osten kann es noch hier und da mal Schauer oder einzelne Gewitter geben, aber die Unwettergefahr ist doch geringer als in den letzten Tagen", sagt Eisenmann voraus.

Das ändert sich voraussichtlich schon am Montag wieder. Dann gebe es wieder mehr Schauer und Gewitter, die auch kräftiger ausfallen könnten, so Eisenmann. Am Dienstag bleibe es wechselhaft.

Azorenhoch sorgt für Unwettergefahr

Ausgerechnet ein Hoch trägt entscheidend dazu bei, dass Gewitter und Starkregen die Wetterlage im Land seit einigen Tagen beherrschen, wie Eisenmann erklärt. Das Hoch über den Azoren sorge dafür, dass die feuchtwarme Luft bei uns eingekesselt bleibe.

"Für Schauer und Gewitter ist das günstig, für schönes, sonniges und stabiles Sommerwetter eher schlecht", sagt der hr-Meteorologe. Das Hoch weite sich vorerst auch nicht so weit in Richtung Kontinentaleuropa aus, dass es eine Wetterbesserung bringe.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht