Die Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt soll künftig mit moderner Sicherheitstechnik besser überwacht werden.

Stadt und Polizei haben dafür am Dienstag eine neue Videoüberwachungsanlage in Betrieb genommen. Laut Innenministerium werden Kameras in 20 Städten an 25 Orten eingesetzt. 2020 wurden dort über 2.000 Straftaten erfasst.