Gewitter, Starkregen und Schwüle - auch die vierte Sommerferienwoche beginnt recht durchwachsen. In zwei Kreisen gibt es Hitzewarnungen.

Besonders wer in Südhessen wohnt, sollte zum Wochenstart viel Wasser trinken und sich eher in Innenräumen aufhalten. Denn für den Odenwaldkreis und den Kreis Bergstraße hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag eine amtliche Warnung vor Hitze ausgesprochen. Von 11 bis 19 Uhr werde mit einer starken Wärmebelastung in den beiden Kreisen gerechnet, teilte der DWD am Sonntag mit.

"Schwül wird es dann überall in Hessen"

Dabei seien es nicht unbedingt außergewöhnlich hohe Temperaturen, die zum Start der vierten Sommerferienwoche belastend wirkten, sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann. "Denn neben der warmen Luft fließt auch sehr feuchte Luft zu uns. Feuchtigkeit und Wärme bedeutet immer Schwüle."

Erwartet werden Höchsttemperaturen von 24 Grad in Nordhessen und 31 Grad im Odenwald und an der Bergstraße. Grund für die Hitzewarnung ist das Tiefdruckgebiet "Arend", das sich bereits am Samstag über Hessen erstreckte, wie Eisenmann erklärt. Am Sonntag sei "Arend" dann kurzzeitig zurückgedrängt worden.

Mit südwestlicher Strömung gelange die Tiefdruckzone über Süd- und Südosteuropa am Montag wieder zurück nach Hessen, erläutert der hr-Wetterexperte. "Schwül wird es dann überall in Hessen."

Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter

Mit der Schwüle wachse auch die Gefahr von lokalen Gewittern und kräftigen Schauern. Unwetter sind laut Eisenmann nicht ausgeschlossen. Der DWD rechnet laut Mitteilung auf der Webseite für Montag in Hessen mit Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder 40 Litern pro Quadratmeter über mehrere Stunden verteilt.

"Diese Luftmasse hält sich dann erst einmal mindestens bis Mitte der Woche über Hessen", prognostiziert der hr-Meteorologe. Es gebe immer mal wieder Sonnenschein und sommerliche Abschnitte, daneben aber auch dichte Wolkenfelder und heftige Gewitterschauer. Wie er das Wetter nennt? "Durchwachsenes Sommerwetter".

