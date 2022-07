Nicht mehr als eine "Vier minus": So hat der neue Chef des Allgemeinen Deutschen Farrad-Clubs (ADFC) Hessens Radverkehrssituation bewertet.

Die Radwege in Hessen verdienen nach Ansicht des neuen Geschäftsführers des Allgemeinen Deutschen Farrad-Clubs (ADFC), Sofrony Riedmann, nicht mehr als die Note "Vier minus". Es gebe in Hessen den Willen zur Verbesserung und das Land sei auch weiter als andere Bundesländer, doch es müsse noch viel passieren, betonte Riedmann. Die Investitionen in den Radverkehr müssten deutlich erhöht werden - statt wie rechnerisch derzeit 10 bis 15 Euro pro Einwohner wären 30 Euro nötig. In vielen Kommunen und auf Landesebene fehle es zudem an Verkehrsplanern für die Bauvorhaben für den Radverkehr.