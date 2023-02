Das hessische Kabinett hat sich für Bernd Neumann als neuen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) ausgesprochen.

Nach der Zustimmung von Innenminister Beuth (CDU) muss Neumann noch eine Ernennungsurkunde für die offizielle Amtseinführung überreicht werden, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag in Wiesbaden sagte. Das werde im Laufe des nächsten Monats erfolgen. Neumanns Vorgänger Schäfer ist seit Nvember Landespolizeipräsident. Neumann war seit 2015 in leitender Funktion im Landesamt für Verfassungsschutz tätig.