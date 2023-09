Neuer Polizeipräsident des Präsidiums Südosthessen ist Daniel Muth.

Innenminister Beuth (CDU) führte den 49-Jährigen am Montag in sein Amt ein. Zuvor war Muth Vizepräsident des Landeskriminalamts (LKA). Er tritt die Nachfolge von Eberhard Möller an, der Ende August in den Ruhestand ging.