Am Frankfurter Flughafen wird am Montag das neue multimediale Besucherzentrum eröffnet.

Es bietet Einblicke in sonst nicht frei zugängliche Bereiche des Luftverkehrs. Besucher könnten dort Flugzeuge virtuell auf die Parkposition lotsen oder via VR-Brille auf einem Koffer durch die Gepäckförderanlage reiten, so die Fraport am Freitag.