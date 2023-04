Das neue Besucherzentrum des Edersees ist am Freitag am Sperrmauervorplatz in Edertal (Waldeck-Frankenberg) nach knapp zwei Jahren Bauzeit eröffnet worden.

Der rund zwei Millionen Euro teure Neubau stellt im Querschnitt ein Stück der Sperrmauer dar. Er bietet unter anderem eine Tourist-Information, ein Panaromafenster mit Ausblick auf die Sperrmauer und eine virtuelle Ausstellung zur Edersee-Geschichte. Finanziert wurde das Projekt vom Land Hessen, dem Kreis Waldeck-Frankenberg und der Gemeinde Edertal.