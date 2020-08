Neues Video von Einsatz in Frankfurt aufgetaucht

Neues Video von Einsatz in Frankfurt aufgetaucht Festgenommener wurde auch im Polizeiwagen attackiert

Nach dem Polizei-Einsatz in Frankfurt-Sachsenhausen läuft gegen einen Beamten ein Ermittlungsverfahren. Ein neues Video zeigt nun: Die Attacken gegen den festgenommenen 29-Jährigen gingen auch im Polizeiwagen weiter.

Der Polizei-Einsatz im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen in der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgt weiter für Empörung. Nachdem Innenminister Peter Beuth (CDU) an diesem Dienstag das Vorgehen des Beamten verurteilt hatte, tauchte am späten Nachmittag ein weiteres Video auf. Darauf zu sehen: ein weiterer Polizist, der den Festgenommenen attackiert.

Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau über das neue Video berichtet . War im ersten Video noch nicht zu sehen, wie der gefesselte Mann zum Polizeiwagen gebracht wird, ist dies im neuen Video, das dem hr vorliegt, deutlich erkennbar. Nachdem der Festgenommene in das Auto gebracht worden ist, hält sich ein Beamter am Dach des Wagens fest und tritt in das Innere des Autos.

Polizei äußert sich nicht zum zweiten Vorfall

Beim Polizisten handelt es sich nicht um den Beamten, der zuvor den Mann auf dem Boden mit Tritten traktiert hatte. Die Frankfurter Polizei wollte sich zu dem neuen Video nicht äußern.

Auf hr-Nachfrage hieß es lediglich, dass der Vorgang weiter sehr ernst genommen werde. Ob es nun auch für einen zweiten Beamten dienstrechtliche Konsequenzen gebe, teilte ein Polizeisprecher nicht mit.

Mit voller Wucht in den Rücken getreten

Das erste Video, das den Vorfall in den sozialen Netzwerken publik gemacht hatte, zeigte einen Polizisten, der einen Festgenommenen, der bereits auf dem Boden lag, zwei Mal mit voller Wucht in den Rücken trat.Die Polizei hatte daraufhin bereits am Montag eine Mitteilung zu den Hintergründen des Einsatzes veröffentlicht.

Demnach hatten die Beamten zuvor einen Platzverweis gegen eine alkoholisierte Gruppe ausgesprochen, zu der auch der später festgenommenen 29-jährige Mann gehörte. Es sei zu diversen Beleidigungen gegen die Polizisten gekommen, der 29-Jährige habe außerdem Beamten ins Gesicht gespuckt.

Einsatzleiter meldete den Vorfall

Der Festnahme habe er sich widersetzt, sodass er "zu Boden gebracht wurde und sein Widerstand gebrochen werden musste", wie es in der Mitteilung heißt. Anschließend solle es zu der "unzulässigen Gewaltanwendung seitens des Polizeibeamten" gekommen sein. Laut Polizei sei der Einsatzleiter eingeschritten und habe den Vorfall später intern gemeldet. Gegen den Polizisten wird ermittelt.

