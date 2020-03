Zwei neugeborene Lämmer sind aus einem Stall in Haina (Waldeck-Frankenberg) gestohlen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte der Halter der Schafe den Diebstahl am Morgen fest. Am Sonntagabend sei er zuletzt bei den Tieren gewesen. Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Lämmer gerissen worden sind. So sei der Stecker des Elektrozauns gezogen worden.