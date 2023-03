In einer Wohnung in Neuhof hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine tote 21-Jährige gefunden. Ihr 26 Jahre alter Mitbewohner wird verdächtigt, der Frau mit einem spitzen Gegenstand Verletzungen zugefügt zu haben.

Die Einsatzkräfte waren am frühen Sonntagmorgen wegen eines Randalierers in ein Mehrfamilienhaus im Neuhofer Ortsteil Giesel gerufen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda am Sonntag mitteilten. Dort sei in einer Wohnung die blutende und leblose 21-Jährige entdeckt worden.

Noch am Sonntag sei die Leiche obduziert worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Die Todesursache sei demnach eine "mehrfache halbscharfe Gewaltanwendung gegen das Gesicht und den Nacken-/Halsbereich des Opfers" gewesen, durch die die Frau verblutet sei.

Mitbewohner soll Frau tödlich verletzt haben

Tatverdächtig ist ein 26-Jähriger, der laut Polizei in "häuslicher Gemeinschaft" mit der Toten lebte. Er sei noch vor Ort festgenommen worden und habe keinen Widerstand geleistet. Der Mann habe die 21-Jährige "nach derzeitigem Kenntnisstand" tödlich verletzt, teilten die Ermittler mit.

Im Laufe des Montags solle der Mann dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.