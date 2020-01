Randale, Brände, Unfälle und Verletzte: Unser Neujahrsticker fasst die Einsätze von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten in der Silvesternacht zusammen.

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Feuerwehr Gießen: keine Verletzten +++

9.52 Uhr: Die Silvester-Bilanz der Feuerwehr Gießen klingt verhältnismäßig positiv. Elf Einsätze habe man gehabt, twitterte die Feuerwehr am Morgen. "Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt."

+++ Notarzt und Sanitäter geschlagen +++

9.33 Uhr: Die Polizei in Osthessen berichtet über Gewalt gegen Rettungskräfte. In Bebra (Hersfeld-Rotenburg) schlug ein 41 Jahre alter Betrunkener am Silvesterabend im Rettungswagen einem Notarzt ins Gesicht. Der Patient war eine Treppe hinabgestürzt. In Alheim (Hersfeld-Rotenburg) wurde ein Sanitäter im Rettungswagen attackiert: Ein 73 Jahre alter Betrunkener schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

+++ Wiesbaden: 224 Rettungseinsätze, über 50 Feuerwehr-Einsätze +++

9.31 Uhr: Die Feuerwehr Wiesbaden zog am Neujahrsmorgen eine Bilanz ihrer Einsätze seit Silvester um 7 Uhr: Demnach rückte der Rettungsdienst 224 Mal aus, insgesamt seien über 50 Feuerwehr-Einsätze abgearbeitet worden. Der Jahreswechsel sei "erwartungsgemäß arbeitsreicher als andere Tage" gewesen, schrieb die Feuerwehr. Sie berichtete von brennenden Balkonen, Dächern, Weihnachtsdekoration und einem Auto in Flammen.

+++ 400.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand +++

9.16 Uhr: Ein Scheunenbrand hat am Silvesternachmittag im Petersberger Ortsteil Böckels (Fulda) einen Sachschaden von mindestens 400.000 Euro verursacht. Die Scheune sei als Werkstatt und Lagerhalle genutzt worden, teilte die Polizei mit. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Löscharbeiten in Petersberg-Böckels. Bild © osthessen-news.de

+++ Betrunkener zündet Silvesterrakete in Wohnung - 50.000 Euro Schaden +++

9.01 Uhr: In einer Dachgeschoss-Wohnung in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) ist am Silvesternachmittag eine Feuerwerksrakete gezündet worden. Wie die Polizei schrieb, geriet dadurch ein Teppich in Brand, dann fing der Dachstuhl Feuer. Der Inhaber der Wohnung sei schwer verletzt worden. Er sei stark angetrunken gewesen. Gegen ihn werde nun ermittelt. Der Schaden am Gebäude liegt bei 50.000 Euro.

Wohnungsbrand in Bebra. Bild © TVnews-Hessen

+++ Haus von Familie nach Brand unbewohnbar +++

8.52 Uhr: Ein Ehepaar und ihr zwölf Jahre altes Kind können ihr Haus in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) vorerst nicht mehr bewohnen. Um kurz nach Mitternacht brannte der Dachstuhl, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war über zwei Stunden mit dem Löschen beschäftigt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird noch ermittelt.

+++ 300.000 Euro Schaden durch Brand auf Bauernhof +++

8.28 Uhr: Ein Schaden von rund 300.000 Euro entstand durch einen Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Guxhagen (Schwalm-Eder). Wie die Polizei mitteilte, waren am frühen Neujahrsmorgen Futter und eine Zugmaschine durch das Feuer zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Löscharbeiten auf dem Bauernhof in Guxhagen. Bild © Ulrich Brandenstein

+++ Rettungswagen kracht in Bushaltestelle +++

8.15 Uhr: Ein Rettungswagen ist in Fulda auf dem Weg ins Klinikum in eine Bushaltestelle gekracht. Fahrer sowie der Beifahrer, der hinten im Wagen beim Patienten saß, wurden verletzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Patient wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Rettungswagen war einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto wiederum war laut Polizei einem Tier auf der Straße ausgewichen und dadurch auf die Gegenspur geraten. An Rettungswagen und Bushaltestelle entstand Totalschaden.

+++ Feuerwehr Kassel braucht Unterstützung +++

7.55 Uhr: Die Feuerwehr Kassel hatte vor allem zwischen 23 und 0.30 Uhr eine Menge zu tun. Wie sie am Morgen berichtete, musste sie parallel fünf Gebäudebrände löschen. Weil so viel los war, habe man kurz nach Mitternacht Vollalarm ausgelöst. Damit habe die Berufsfeuerwehr Unterstützung von 65 Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehren bekommen. Ein Auszug aus dem Einsatzbericht: Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, Dachstuhlbrand, Kellerbrand, Lagerhallenbrand, Mülltonnenbrände.

+++ Polizei und Feuerwehr in Frankfurt mit Feuerwerk beschossen +++

7.45 Uhr: In Frankfurt-Rödelheim haben in der Nacht etwa 60 Randalierer die Polizei mit Feuerwerk beschossen - verschanzt hinter einer Barrikade. Wie die Beamten mitteilten, wurde eine Polizistin durch einen Böller verletzt. Sie erlitt ein Knalltrauma. Schon vor Mitternacht hatte sich die Gruppe hinter Barrikaden aus Sperrgut und Mülltonnen verschanzt und gezielt Raketen abgefeuert. Erst mit einem größeren Aufgebot konnten die Beamten die Randale beenden, nach rund einer Stunde.

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm Das neue Jahr ist gerade 5 Minuten alt und im #Zentmarkweg werden Barrikaden gebaut und Einsatzkräfte mit Raketen und Böllern beschossen. #Frankfurt [zum Tweet]

In Frankfurt-Griesheim seien Feuerwehrleute bei Löscharbeiten mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden, berichtete die Polizei weiter. Mehrere Menschen seien festgenommen worden.

+++ Frohes neues Jahr! +++

7.30 Uhr: Guten Morgen aus der hessenschau.de-Redaktion. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr und hoffen, dass Sie gut und vor allem unversehrt durch die Nacht gekommen sind. Wir tragen hier die Silvesternacht-Berichte von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehren zusammen. Außerdem informieren wir Sie über alles, was in der Silvesternacht und an Neujahr in Hessen passiert ist.

