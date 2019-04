Ein Verletzter nach Schüssen in Rüsselsheimer Innenstadt

Bei einer Auseinandersetzung in Rüsselsheim ist in der Nacht zu Samstag ein Mann durch einen Streifschuss verletzt worden. Eine größere Gruppe war offenbar in Streit geraten. Neun Menschen wurden festgenommen.

Nach einer Schießerei in der Rüsselsheimer Innenstadt sind in der Nacht zu Samstag neun Personen festgenommen worden. Ein Mann wurde laut Polizei durch einen Streifschuss verletzt.

Insgesamt seien 15 bis 20 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen - offenbar Mitglieder eine Großfamilie. Ein Teil der Gruppe flüchtete zu Fuß vor der Polizei, die Fahndung dauerte am Samstagmorgen noch an.

Beschädigte Autos und Patronenhülsen

Eine Anwohnerin hatte die Polizei gegen vier Uhr morgens alarmiert, weil sie in der Nähe des Europaplatzes Schüsse gehört hatte. Zwei Autos im Bereich des Bahnhofs und in der Waldstraße wurden bei der Auseinandersetzung beschädigt. Neben einem der Wagen fand die Polizei anschließend Patronenhülsen.

Der Bereich rund um die Waldstraße war am Samstagmorgen noch für die Spurensicherung abgesperrt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar, die Polizei vermutet einen Streit unter den Beteiligten.

Sendung: hr-iNFO, 27.04.2019, 10.00 Uhr.