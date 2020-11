Der Angeklagte (li.) spricht in dem provisorisch in einem Festzelt eingerichteten Gerichtssaal mit dem Dolmetscher.

Der Angeklagte (li.) spricht in dem provisorisch in einem Festzelt eingerichteten Gerichtssaal mit dem Dolmetscher. Bild © picture-alliance/dpa

Ein 33-Jähriger ist am Freitag in Limburg zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte einen Lkw gekapert und war auf stehende Autos aufgefahren. 18 Menschen waren dabei verletzt worden.

Die Tat sei als versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zu werten, sagte der Vorsitzende Richter am Limburger Landgericht am Freitagnachmittag. Der 33 Jahre alte Angeklagte war im Oktober 2019 mit dem gekaperten Lastwagen an einer roten Ampel in stehende Autos gefahren und hatte 18 Menschen verletzt.

Damit ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Sie hatte in dem provisorisch in einem Festzelt eingerichteten Gerichtssaal auf eine Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten plädiert.

Zehn Fahrzeuge ineinander geschoben

Der Rechtsanwalt des Angeklagten hatte dagegen auf eine Haftstrafe von zwei Jahren plädiert, unter anderem wegen Körperverletzung. Es sei nicht zu widerlegen, dass es sich bei dem Geschehen um einen Unfall gehandelt haben könne, sagte er. Sein Mandant habe keine Tötungsabsicht gehabt, es handele sich nicht um versuchten Mord.

Weitere Informationen Prozess im Zelt Wegen der Corona-Pandemie und Abstandsregeln ist der Schwurgerichtsprozess um den absichtlich verursachten Lkw-Unfall nicht im Gebäude des Limburger Landgerichts verhandelt worden. Genutzt wurde wie auch für andere größere Prozesse ein Mietzelt in einem unmittelbar an der A3 gelegenen Industriegebiet in Limburg. Ende der weiteren Informationen

Der angeklagte Omar A. hatte am 7. Oktober 2019 zunächst einen Lkw-Fahrer aus dessen Fahrzeug gezogen und sich dann selbst hinters Steuer gesetzt. Kurz darauf war der aus Syrien stammende Flüchtling an einer Ampelkreuzung mit Tempo 40 absichtlich gegen vor ihm stehende Wagen gefahren. Zehn Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben.

Für die Tat entschuldigt

Der Angeklagte hatte sich im Prozess für die Tat entschuldigt, zugleich aber auf Erinnerungslücken und seinen Drogenkonsum verwiesen. "Wären die Drogen nicht im Spiel gewesen, wäre das nicht passiert", sagte der 33-Jährige. Er habe kurz vor der Fahrt einen Joint geraucht, das Marihuana sei "ungewöhnlich stark" gewesen.

Die gerammten Autos in Limburg. Bild © picture-alliance/dpa

Danach habe er eine Panikattacke bekommen. An die angeklagte Tat selbst könne er sich deshalb kaum erinnern, erst an die anschließende Fahrt im Krankenwagen. Zeugen hatten berichtet, der Angeklagte habe kurz nach der Tat verwirrt und erschüttert gewirkt.

Mögliche Unterbringung in Entzugsklinik

Ein Gutachter hatte bei dem Mann eine verminderte Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt festgestellt. Er sah auch die Voraussetzungen zur Unterbringung in einer Entzugsklinik als erfüllt an. Der Angeklagte war bereits 2016 wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Auch in dem damaligen Prozess berief er sich auf enorme Erinnerungslücken.

Plädoyers und Urteil waren eigentlich bereits geplant gewesen, wurden aber zweimal verschoben, auch weil sich ein Schöffe coronabedingt in Quarantäne begeben musste.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 20.11.2020, 16.45 Uhr