Neun Jahre ist der Unfall nun her - jetzt beginnt der Prozess.

Prozess um Tod von Schülerin am Bahnhof Neuhof beginnt

Vor neun Jahren rutschte eine Schülerin am Bahnhof Neuhof auf einem vereisten Bahngleis aus und fiel vor einen einfahren Zug. Die 16-Jährige starb. Seit Dienstag wird der Fall in Fulda vor Gericht verhandelt.

Verena Heil-Ruppel hat einen lang Weg hinter sich. Mehr als neun Jahre hat die 60-Jährige darum kämpfen müssen, dass der Tod ihrer Tochter gerichtlich aufgearbeitet wird. Im Februar 2010 war die damals 16-jährige Sophia auf einem vereisten Bahnsteig in ihrem Heimatort Neuhof (Fulda) ausgerutscht, ins Gleisbett gefallen und von einem einfahrenden Zug überrollt worden. Seit Dienstag wird der Fall vor dem Landgericht Fulda verhandelt.

Vier Angeklagte müssen sich verantworten

Der Tatvorwurf lautet auf fahrlässige Tötung durch Unterlassung. Angeklagt sind vier Männer, denen die Staatsanwaltschaft vorwirft, dafür verantwortlich zu sein, dass der Winterdienst an jenem Februarmorgen nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde: der Geschäftsführer der damals mit der Ausführung des Winterdienstes beauftragten Gesellschaft, der zum Unfallzeitpunkt diensthabende Fahrdienstleiter sowie zwei leitende Bahnmitarbeiter.

Das Gericht muss unter anderem klären, ob der Bahnsteig seinerzeit ordnungsgemäß geräumt und gestreut wurde. Zudem ist unklar, wie die verunglückte Schülerin überhaupt auf den Bahnsteig gelangen konnte. Denn eigentlich sind Bahngleis und Wartebereich in Neuhof durch eine Sicherheitstür getrennt, die sich erst nach Einfahrt des Zuges öffnet. An jenem Februarmorgen allerdings stand sie aus bislang ungeklärter Ursache offen.

Langer Weg zum Prozess

"Natürlich freut es mich in gewisser Weise, dass ich jetzt nach neun Jahren Erfolg habe, dass es zur Verhandlung kommt", sagt Verena Heil-Ruppel im Gespräch mit dem hr. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als ob der Unglücksfall zu den Akten gelegt wird.

2012 hatte die Staatsanwaltschaft Fulda das Verfahren zunächst eingestellt. Heil-Ruppel wandte sich an die Generalstaatsanwaltschaft. Die ordnete die Wiederaufnahme der Ermittlungen an. Im August 2015 erhebt die Fuldaer Staatsanwaltschaft dann doch Anklage am Amtsgericht Fulda.

Dieses verweist denn Fall an das Landgericht, das im August 2017 die Eröffnung des Verfahren ablehnt. Es ließe sich nicht mehr klären, ob die Schülerin tatsächlich auf der vereisten Fläche ausgerutscht sei, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Urteil frühestens Anfang 2020

Dagegen legt Verena Heil-Ruppel erneut Beschwerde ein. Im Dezember 2018 gibt das Oberlandesgericht Frankfurt ihr Recht und ordnet die Eröffnung des Verfahrens vor dem Landgericht Fulda an. Das OLG sah "hinreichende Anhaltspunkte" dafür, dass im Februar 2010 der Winterdienst am Bahnhof Neuhof nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei.

Das Verfahren habe sich auch so lange gezogen, weil "umfangreiche Ermittlungen" geführt worden seien, sagt Harry Wilke, Sprecher der Staatsanwaltschaft Fulda dem hr. Die Ermittlungsakten füllen inzwischen 20 Leitz-Ordner. Für Verena Heil-Ruppel bedeutet das, dass ihr Weg noch nicht abgeschlossen ist. 30 Verhandlungstage sind derzeit angesetzt. Mit einem Urteil wird frühestens im Januar 2020 gerechnet.