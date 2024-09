Neun Verletzte bei Verkehrsunfall in Rodgau

Zwei Autos sind am Samstagabend auf der B45 bei Rodgau (Offenbach) miteinander kollidiert.

Veröffentlicht am 22.09.24 um 12:12 Uhr

Dabei wurden neun Menschen verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Fünf der Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.