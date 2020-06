Unfall in Rüsselsheim

Beim Überqueren einer Straße in Rüsselsheim (Groß-Gerau) ist ein neunjähriges Mädchen vom Auto einer 26 Jahre alten Frau erfasst und schwer verletzt worden.

Das Kind kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall am Dienstagabend kommen konnte.