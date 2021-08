Er wollte mit seinem kleinen Bruder zum Spielplatz im Frankfurter Gallus: Da bot es sich an, dass der Neunjährige den Wagen seines Vaters nahm. Weit kamen die beiden Buben allerdings nicht.

Ein neun Jahre alter Junge hat für den Weg zu einem Spielplatz in Frankfurt-Gallus das Auto seines Vaters geklaut und damit einen Unfall verursacht. Die Fahrt endete nach etwa 50 Metern, als der Neunjährige mit dem Wagen in ein parkendes Fahrzeug krachte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch der vier Jahre jüngere Bruder des Jungen saß im Auto.

Wie die Kinder an den Schlüssel für das Fahrzeug mit Automatikgetriebe kamen, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Bei dem Zusammenstoß am Samstag sei niemand verletzt worden. Die Brüder konnten an der Unfallstelle wieder in die Obhut des Vaters übergeben werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.