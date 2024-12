Nach Besuch des Frankfurter Weihnachtsmarkts Neunjähriges Mädchen aus ugandischer Reisegruppe vermisst

Die Polizei sucht nach einem neun Jahre alten Mädchen, das mit einer Reisegruppe aus Uganda am Nikolausabend den Weihnachtsmarkt in Frankfurt besucht hat. Die kleine Selera Amanda könnte aber auch in Eschborn verschwunden sein.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Mädchen. Bild © Polizeipräsidium Frankfurt

Die neunjährige Selera Amanda I. wird seit Freitagabend vermisst. Rund um das Verschwinden des Mädchens aus Uganda gibt es viele offene Fragen. So ist unklar, ob es nach einem Besuch des Frankfurter Weihnachtsmarktes möglicherweise noch vor Ort verlorenging oder nach der Rückreise ihrer Reisegruppe ins Mercure Hotel in Eschborn (Main-Taunus). Das sagte ein Polizeisprecher dem hr am Samstag. Fest stehe, dass das Mädchen gemeinsam mit anderen Kindern ihrer insgesamt rund 70-köpfigen Reisegruppe den Weihnachtsmarkt auf dem Frankfurter Römerberg besuchte. Dort habe sie gegen 18 Uhr auf der Bühne gestanden - und habe von einem verkleideten Nikolaus ein Geschenk entgegengenommen, sagte der Sprecher. Für die Zeit unmittelbar danach gibt es keine Hinweise mehr auf ihren Aufenthalt. So sei unklar, ob Selera Amanda noch zusammen mit ihrer Reisegruppe in die nahegelegene Liebfrauenkirche gegangen sei, um dort dem Adventssingen beizuwohnen. Verschwinden am späten Abend aufgefallen Die Gruppe soll danach wieder in Richtung Eschborn gefahren sein. Nach dem Abendessen sei der Reisegruppe am späten Abend aufgefallen, dass die Neunjährige fehlte. Laut Polizei können daher Ort und Zeitpunkt des Verschwindens nur eingegrenzt werden: von 18.15 Uhr in der Frankfurter Innenstadt bis etwa 23.15 Uhr im Bereich Helfmann-Park 6 in Eschborn. {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 706 ? 'Abschnitt Vermisstenbeschreibung Selera Amanda I schließen' : 'Abschnitt Vermisstenbeschreibung Selera Amanda I öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 706 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Vermisstenbeschreibung Selera Amanda I-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem706" > Vermisstenbeschreibung Selera Amanda I Selera Amanda I. ist neun Jahre alt und hat eine schwarze Hautfarbe und schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine weiße Mütze, rosa Handschuhe, einen dunkelgrauen Schal und einen beigen Mantel sowie weiße Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Tasche. Bei sich trug das Mädchen ein Schlüsselband mit Name und Adresse des Hotels Mercur. Vermisstenbeschreibung Selera Amanda I Selera Amanda I. ist neun Jahre alt und hat eine schwarze Hautfarbe und schwarze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine weiße Mütze, rosa Handschuhe, einen dunkelgrauen Schal und einen beigen Mantel sowie weiße Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Tasche. Bei sich trug das Mädchen ein Schlüsselband mit Name und Adresse des Hotels Mercur. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei in Frankfurt unter der 069/755-51199 entgegen.