Nicht allein der Fahrer eines beteiligten Lkw hat bei einem schweren Verkehrsunfall in Frankfurt am Mittwoch drei Insassen aus einem brennenden Autowrack gerettet. Wie erst jetzt bekannt wurde, waren zwei weitere Ersthelfer beteiligt.

Nach dem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto am Frankfurter Riedberg am Mittwochmorgen sind weitere Details bekannt geworden. Anders als zuerst gemeldet, packten neben dem Lkw-Fahrer auch zwei Ersthelfer bei der Rettung mit an.

Wie die Polizei am Donnerstag bestätigte, schafften es die drei Männer gemeinsam, die Türen des brennenden Autos zu öffnen und die drei verletzten Insassen zu befreien.

Insassen des Autos wurden schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto in den Auflieger des Lastwagens gekracht, als der gerade von einem Firmengelände auf eine Landstraße auffahren wollte. Sowohl das Auto als auch der mit Holzpellets beladene Lastwagen fingen sofort Feuer. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt.

Die Feuerwehr teilte am Donnerstag mit, dass die drei Insassen des Autos - ein 58-Jähriger Mann sowie zwei 23 und 45 Jahre alte Frauen - schwere Verletzungen erlitten. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Schaden liegt wohl bei mehreren zehntausend Euro

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden. Die Unfallstelle an der Straße "Am Weißkirchener Berg" war bis Mittwochmittag komplett gesperrt.

Sendung: hessenschau kompakt, 02.01.2018, 16.45 Uhr