Pünktlich zum morgendlichen Berufsverkehr haben starke Schneefälle im Taunus und rund um Wiesbaden für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Unfälle gesorgt. Auch am Mittag war die Situation auf vielen Bundesstraßen noch angespannt.

Der Start in die neue Arbeitswoche hat für die Menschen im Taunus und rund um Wiesbaden mit zahlreichen und teils großen Behinderungen im Berufsverkehr begonnen. Besonders betroffen waren der Rheingau-Taunus-Kreis, der Hochtaunuskreis und die Hauptzufahrtsstraßen in Richtung hessische Landeshauptstadt.

Vor allem auf den Gefälle- und Steigungsstrecken rund um Wiesbaden kam es am Morgen zu starken Verkehrsbehinderungen, da sich Fahrzeuge - darunter auch zahlreiche Busse und Lkw - festgefahren hatten und den Verkehr behinderten, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus zählten die Einsatzkräfte bis Mittag über 25 Unfälle, bei denen Straßenglätte eine Rolle gespielt hat.

"Nichts geht mehr"

Besonders betroffen waren demnach die B455, die B417 und die B54. Auch am Mittag stellte sich die Situation auf diesen Straßen noch immer schwierig dar: "Teilweise geht auf den betroffenen Strecken gar nichts mehr, da sich dort Unfälle auf und neben der Fahrbahn ereignet haben", teilte die Polizei mit.

Problematisch ist die Lage auch für die Fahrzeuge des Winterdienstes. Diese kämen teilweise hinter stehenden Fahrzeugen nicht mehr weiter, so die Beamten.

Dutzende Buslinien betroffen

Ein Linienbus fährt auf der Zufahrtsstraße nach Wiesbaden-Naurod hinter einem Räumfahrzeug. Bild © wiesbaden112.de/ Sebastian Stenzel

Der Verkehrsverbund RMV vermeldete im Halbstunden-Takt Einschränkungen im Busverkehr. Im Bereich der B260 und Idstein wurde demnach der Busbetrieb am Morgen teilweise eingestellt.

Auch am Mittag kam es in den betroffenen Regionen bei rund 30 Buslinien zu Ausfällen und Verspätungen, teilte der RMV mit.

Prognose: Schnee und überfrierende Nässe

Die Situation wird sich wohl auch für den abendlichen Berufsverkehr in den betroffenen Gebieten nicht entspannen. "Im Taunus wird es auch am Nachmittag noch weiter schneien", erklärte hr-Meteorologe Tim Staeger.

Thema am Morgen wird laut Staeger dann wieder die überfrierende Nässe auf den Straßen sein. "Das wird in den nächsten Tagen landesweit ein Thema sein im morgendlichen Verkehr", so der Wetterexperte.

Nach einer Wetterberuhigung am Dienstag erreicht ein neues Tief Hessen und die Autofahrer müssen sich wieder auf Schnee einstellen, so Meteorologe Staeger. "Insgesamt verläuft die Woche wechselhaft."

Sendung, hr-iNFO, 28.1.2019, 13.20 Uhr